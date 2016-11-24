Себастьян Феттель: "В сезоне-2016 "Феррари" гордиться нечем"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель заявил, что "Скудерия" никак не может занести себе в актив сезон-2016. В уходящем году итальянцы не только не сумели навязать борьбу "Мерседесу", но и лишились статуса второй команды чемпионата, пропустив на второе место "Ред Булл".

– Мы работаем изо всех сил, чтобы добиться результата, – цитирует Autosport Феттеля. – Конечно, мы хотели добиться большего от этого сезона, но по многим причинам этого не произошло. В целом машина улучшилась в сравнении с прошлым годом.

Более того, я скажу, что наша скорость увеличилась, однако это не всегда находит свое отображение в результатах. Тем не менее мы не можем быть довольны результатами в 2016-м, потому как хотели бороться за чемпионство в этом сезоне.

Цель на следующий год? Она очевидна. Но перед всеми командами стоит огромный вызов в свете изменений в регламенте. Нам не хватает прижимной силы в сравнении с конкурентами. Также мы немного отстаем в мощности силовой установки. Особенно сила "Мерседеса" проявляется по субботам, когда она выводит моторы в максимальный режим. Вот чего нам не хватило в этом году. Именно на этих двух областях мы и сосредоточимся в межсезонье. Кроме того, не стоит забывать и о факторе вывода резины в рабочую область температуры.