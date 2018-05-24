Себастьян Феттель: "В первый день уик-энда "Ред Булл" всегда выглядит сильнее"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что "Ред Булл" традиционно хорошо проводит первые дни этапов, однако вся борьба еще впереди. Сегодня в двух свободных практиках гонщики "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен показали лучшее время. У Феттеля - третий результат.

- В первый день уик-энда "Ред Булл" всегда выглядит сильнее, так что посмотрим, будет ли суббота традиционной. Думаю, борьба будет очень плотной, - цитирует PlanetF1 Феттеля. - У меня еще нет фаворита. Думаю, нам нужно смотреть на самих себя и выполнять свою работу. Сегодня моя машина слишком сильно скользила. Теперь нам нужно разобраться с этим скольжением и уменьшить его. Думаю, тогда мы немного прибавим и окажемся в хорошем положении.

После пяти этапов Феттель идет на втором месте в личном зачете, имея в активе 78 очков.