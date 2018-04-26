Себастьян Феттель: "В этот уик-энд нас ждет очень плотная борьба"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что в "Гран-при Азербайджана" на победу будут претендовать сразу несколько команд. По словам немца, для успешной гонки будет важно проехать по трассе без ошибок.

– У нас быстрая машина, которая до сих пор была конкурентоспособна на трассах разного типа – это хорошо, но я думаю, что в этот уик-энд нас вновь ждет очень плотная борьба, – цитирует f1news Феттеля. – На этой трассе важно чувствовать уверенность в машине, и если мы все сделаем правильно, то должны хорошо провести уик-энд. Главный соперник в борьбе за титул? Я не знаю, кто будет главным – год длинный. Сейчас для нас все складывается хорошо, но это не значит, что так будет продолжаться и дальше. Важно, что произойдет в трех заключительных гонках, а не в трех первых.

Напомним, что в личном зачете после трех этапов Феттель с 54 очками занимает первую строчку.

"Гран-при Азербайджана" пройдет с 27 по 29 апреля.