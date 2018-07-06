Себастьян Феттель: "В этот уик-энд "Феррари" не фаворит"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель признался, что на "Гран-при Великобритании" его команда не будет фаворитом. Британский этап пройдет с 6 по 8 июля.

- Одно должно быть ясно – в этот уик-энд мы не фавориты. Пока наша машина была хороша на всех трассах, надеюсь, так будет и здесь, но пока у меня нет каких-то особых ожиданий, - цитирует f1news Феттеля. - Сейчас я лидирую в чемпионате с преимуществом в одно очко. Задним числом всегда легко оглядываться назад и говорить, как стоило поступить. Но мы лидируем в чемпионате в том числе и потому, что не зацикливаемся на прошлом, а смотрим вперед. И если по итогам сезона я по-прежнему буду на одно очко впереди, то меня это вполне устроит.

Напомним, после девяти этапов Феттель набрал 146 очков, его соперник из "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, соответственно, имеет 145 баллов. В Кубке конструкторов скудерия также лидирует, опережая немецкую команду на 10 очков.