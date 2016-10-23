Себастьян Феттель: "В целом все было нормально, просто не хватило скорости"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель, показавший шестой результат на квалификации "Гран-при США", выразил надежду, что в гонке он выступит лучше. По его словам, команде необходимо сделать выводы.

– Квалификация сложилась не лучшим образом, – приводит Autosport слова Феттеля. – Надеюсь, гонка пройдет лучше. Конечно, нам нужно сделать выводы из сегодняшнего выступления и двигаться дальше, но мы не можем быть довольны отставанием от лидеров.

Это была не лучшая сессия для меня: в целом все было нормально, машина выглядела отлично, просто не хватило скорости.

Думаю, в третьем сегменте я мог добиться чуть большего, но мы много проигрываем соперникам впереди. Наверное, на последнем быстром круге я атаковал слишком агрессивно. Остается вопрос: почему мы были конкурентоспособны в быстрых поворотах на Сузуке, а здесь проигрываем на всех секторах?

Посмотрим, всегда есть шанс перехитрить соперников, но мы должны оперативно реагировать на развитие ситуации по ходу гонки. Стратегия разрабатывается до начала гонки, мы знаем, на каких шинах будем стартовать. Мы сохранили несколько свежих комплектов, так что посмотрим. Гонка обещает стать интересной: износ шин всегда важен, и завтра этот фактор может сыграть ключевую роль.