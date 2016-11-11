Себастьян Феттель: "В Бразилии "Феррари" еще может прибавить"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель остался доволен тем, как прошли пятничные свободные заезды "Гран-при Бразилии", несмотря на то, что по итогам дня стал лишь седьмым. По итогам второй тренировки Феттель уступил обоим пилотам "Уильямса", но не беспокоится по поводу их темпа.

– Если завтра и в воскресенье погода останется такой же жаркой и сухой, то все должно быть в порядке, – цитирует Autosport Феттеля. – Тем не менее, кажется, есть большая вероятность дождя. Сегодня было трудно найти ритм. Из-за высокой температуры трасса была скользкой, возникли проблемы с шинами. Но на длинной серии кругов я был доволен машиной и проехал большую дистанцию.

В целом результаты получились довольно плотные. Но я был не совсем доволен новыми шинами. Если завтра все будет так же плотно, то это хорошая новость, поскольку мы еще можем прибавить.