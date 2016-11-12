23:40 12 ноября | ФОРМУЛА-1

Себастьян Феттель: "В Бразилии "Феррари" будет бороться за подиум"

0
0
0

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель доволен итогами квалификации "Гран-при Бразилии", которая, по мнению четырехкратного чемпиона мира, позволит "Скудерии" бороться за более высокие места в гонке. В гонке немец стартует с пятого места.

– Мы ожидали, что будем близко к лидерам, – цитирует Autosport Феттеля. – Нам удалось разделить две машины "Ред Булла". В идеале хотелось оставить оба "Ред Булла" позади, и, кстати, вполне реально. Я не доволен своим последним быстрым кругом. Я допустил несколько ошибок в последних поворотах. Если не считать эти мелочи, машина показала хороший темп.

В гонках болид ведет себя более стабильно. Я уверен, что завтра мы поборемся за подиум. Наш главный соперник – "Ред Булл", а "Мерседес" пока что впереди всех. Если в гонке пойдет дождь, нам необходимо принимать верные решения по ходу заезда.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38161-sebastyan-fettel-zavtra-my-poboremsya-za-podium

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ