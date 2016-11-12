Себастьян Феттель: "В Бразилии "Феррари" будет бороться за подиум"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель доволен итогами квалификации "Гран-при Бразилии", которая, по мнению четырехкратного чемпиона мира, позволит "Скудерии" бороться за более высокие места в гонке. В гонке немец стартует с пятого места.

– Мы ожидали, что будем близко к лидерам, – цитирует Autosport Феттеля. – Нам удалось разделить две машины "Ред Булла". В идеале хотелось оставить оба "Ред Булла" позади, и, кстати, вполне реально. Я не доволен своим последним быстрым кругом. Я допустил несколько ошибок в последних поворотах. Если не считать эти мелочи, машина показала хороший темп.

В гонках болид ведет себя более стабильно. Я уверен, что завтра мы поборемся за подиум. Наш главный соперник – "Ред Булл", а "Мерседес" пока что впереди всех. Если в гонке пойдет дождь, нам необходимо принимать верные решения по ходу заезда.