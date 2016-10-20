Себастьян Феттель: "В адрес "Феррари" было слишком много жесткой критики"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель считает, что критика в адрес его команды преувеличена. В Кубке конструкторов итальянцы уступают не только "Мерседесу", но и "Ред Буллу".

– Мы в начале сезона были явно второй командой в чемпионате, – цитирует F1i Феттеля. – Очевидно, сейчас мы отстаем от "Ред Булла". Но все относительно. Отставание невелико. В наш адрес было много слишком жесткой критики, будто мы сильно отстаем от конкурентов. В некоторых гонках мы даже приближаемся к "Мерседесу". В любом случае, сезон еще далек от завершения, и мы сможем обойти "Ред Булл".