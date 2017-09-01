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Себастьян Феттель: "Удивлен разговорами о том, что "Феррари" дает мне преимущество перед Райкконеном"


Пилот "Феррари" Себастьян Феттель удивлен разговорами о том, что команда делает ставку на него в ущерб Кими Райкконену. По словам немца, они с финном могут свободно бороться на трассе.

– Я немного удивлен тем, что говорят обо мне и Кими, поскольку нам всегда давали свободу борьбы, – цитирует F1i Феттеля. – После "Гран-при Венгрии" люди сказали, что Кими защитил меня от Хэмилтона, но сам Райкконен сказал, что нужно думать сначала, а потом говорить. Я не думаю, что он не нажимал газ по полной. Если бы у него была возможность, он бы попытался меня обогнать. И я бы сделал то же самое, оказавшись на его месте.

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