Пилот "Феррари" Себастьян Феттель все еще верит в то, что может завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне. Немец за три гонки до конца чемпионата уступает лидирующему Льюису Хэмилтону на "Мерседесе" 66 очков.
– У нас все еще есть шанс, хоть и не все в наших руках, – цитирует F1i Феттеля. – Мы были бы неправы, если бы приехали и сказали, что все уже решено. Знаю, что для моей победы должно сложиться много факторов. Но всякое случается. Посмотрим. Для начала нужно попытаться выиграть "Гран-при Мексики". Думаю, мы будем быстрее, чем на "Гран-при США".
darovnann
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
18:01
Kimi_
Конечно есть.....сколько лет еще впереди....если только своим нытьем не достанет всех и мечтами об очередном самовозе........
17:48