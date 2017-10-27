Себастьян Феттель: "У меня еще есть шанс на титул"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель все еще верит в то, что может завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне. Немец за три гонки до конца чемпионата уступает лидирующему Льюису Хэмилтону на "Мерседесе" 66 очков.

– У нас все еще есть шанс, хоть и не все в наших руках, – цитирует F1i Феттеля. – Мы были бы неправы, если бы приехали и сказали, что все уже решено. Знаю, что для моей победы должно сложиться много факторов. Но всякое случается. Посмотрим. Для начала нужно попытаться выиграть "Гран-при Мексики". Думаю, мы будем быстрее, чем на "Гран-при США".