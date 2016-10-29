Себастьян Феттель: "У Феррари был хороший день, но мы должны оставаться реалистами"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после завершения второй сессии свободной практики на "Гран-при Мексики" отметил, что его команда должна реально смотреть на вещи, несмотря на самый быстрый круг. По его словам, гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон не показал всего, на что он способен.

- У "Феррари" был очень хороший день, - приводит Sky Sports слова Феттеля. - Но круг Хэмилтона выглядел не таким уж и хорошим. Думаю, у него что-то припасено в кармане. Поэтому перед субботой мы должны оставаться реалистами.