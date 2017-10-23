Себастьян Феттель: "Тот, кто быстрее - тот и побеждает"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что недоволен результатом "Гран-при США". Немецкий гонщик занял второе место, уступив Льюису Хэмилтону из "Мерседеса".

– Старт прошел нормально, несмотря на то, что я не смог обогнать Хэмилтона, – цитирует Sky Sports Феттеля. – Потом я понял, что идти с ним в одном темпе просто невозможно. Мы не были уверены в том, что делаем. В результате приняли решение провести дополнительный пит-стоп. Наверное, это добавило всем интереса к гонке, но мы не получили нужного результата.

Признаю, что соперники были быстрее. Это не связано со стратегией, просто тот, кто быстрее – тот и побеждает.