Себастьян Феттель: "Стролл не смотрел, куда едет"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не считает себя виновным в столкновении с гонщиком Лэнсом Строллом из "Уильямс" после завершения "Гран-при Малайзии". В результате столкновения болидов одно из задних колес немца оказалось на крыше машины.
- Я вылез, чтобы собрать немного резины (пилоты собирают отработанную резину на колеса, чтобы повысить массу болида на взвешивании. - Прим. "СЭ"). Думаю, Лэнс не смотрел и хотел сделать тоже самое, но было слишком поздно. Я уже был там и машины столкнулись, - цитирует Autosport Феттеля. - Этоне было необходимо. Думаю, он просто не смотрел и решил собрать резину. Я не виноват в том, что кто-то решил сделать это и врезался в меня.
Стролл, в свою очередь, назвал случившееся несчастным случаем.
Это просто очень странно. Гонка уже закончилась, так что ненамеренно со стороны каждого из нас.
Стролл после финиша оторвал колесо болида Феттеля
🎥: Vettel’s crash with Stroll + Wehrlein giving a ride to #Seb5– Vettelteam (@Vettelteam5) 1 октября 2017 г.
.#MalaysianGp #F1 🏎🇲🇾 pic.twitter.com/yCavCcU5cx