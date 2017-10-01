Себастьян Феттель: "Стролл не смотрел, куда едет"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не считает себя виновным в столкновении с гонщиком Лэнсом Строллом из "Уильямс" после завершения "Гран-при Малайзии". В результате столкновения болидов одно из задних колес немца оказалось на крыше машины.

- Я вылез, чтобы собрать немного резины (пилоты собирают отработанную резину на колеса, чтобы повысить массу болида на взвешивании. - Прим. "СЭ"). Думаю, Лэнс не смотрел и хотел сделать тоже самое, но было слишком поздно. Я уже был там и машины столкнулись, - цитирует Autosport Феттеля. - Этоне было необходимо. Думаю, он просто не смотрел и решил собрать резину. Я не виноват в том, что кто-то решил сделать это и врезался в меня.

Стролл, в свою очередь, назвал случившееся несчастным случаем.

Это просто очень странно. Гонка уже закончилась, так что ненамеренно со стороны каждого из нас.

Стролл после финиша оторвал колесо болида Феттеля