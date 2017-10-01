Себастьян Феттель: "Стролл не посмотрел по сторонам и не увидел меня"

Гонщики "Феррари" и "Уильямса" Себастьян Феттель и Лэнс Стролл прокомментировали инцидент после финиша "Гран-при Малайзии". Оба пилота, завершив гонку, сбросили скорость и ехали по обочине, собирая резину на колеса. Стролл замешкался и столкнулся с Феттелем. Стюарды объявили о расследовании инцидента.

- Я ехал по внешнему радиусу, чтобы собрать немного резины, - цитирует Sky Sports Феттеля. - Думаю, Стролл решил сделать то же самое, но не посмотрел по сторонам и не увидел меня. Это не моя ошибка.

- Я медленно возвращался в боксы. Как бы то ни было, столкновение было довольно странным. Гонка уже закончилась, и никаких намерений у нас не было, - сказал Стролл.