Себастьян Феттель: "Стролл не посмотрел по сторонам и не увидел меня"

Гонщики "Феррари" и "Уильямса" Себастьян Феттель и Лэнс Стролл прокомментировали инцидент после финиша "Гран-при Малайзии". Оба пилота, завершив гонку, сбросили скорость и ехали по обочине, собирая резину на колеса. Стролл замешкался и столкнулся с Феттелем. Стюарды объявили о расследовании инцидента.
- Я ехал по внешнему радиусу, чтобы собрать немного резины, - цитирует Sky Sports Феттеля. - Думаю, Стролл решил сделать то же самое, но не посмотрел по сторонам и не увидел меня. Это не моя ошибка.
- Я медленно возвращался в боксы. Как бы то ни было, столкновение было довольно странным. Гонка уже закончилась, и никаких намерений у нас не было, - сказал Стролл.
Bizarre collision between Vettel and Stroll after the #MalaysiaGP pic.twitter.com/vcs4hQ0Ict #F1– RaceVideoIndex (@RaceVideoIndex) 1 октября 2017 г.
Kimi_
Очень странно, да. Строл в недоумении))
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