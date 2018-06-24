Себастьян Феттель: "Столкновение с Боттасом – моя ошибка"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель признался, что именно его ошибка привела к столкновению на старте "Гран-при Франции" с представителем "Мерседеса" Валттери Боттасом. За это нарушение Феттель получил пять секунд к своему итоговому времени.

- Мой старт был очень хорошим, но мне некуда было деваться. Это была моя ошибка, я старался раньше затормозить, чтобы избежать контакта, но мне не хватило места, - цитирует ВВС Феттеля. - Плюс шинам не хватило сцепления, а впереди и сбоку от меня были соперники. Валттери хотел вернуть позицию, и это было справедливо, но мне некуда было деваться. К сожалению, мне не удалось избежать столкновения. У нас был хороший темп, и я старался прорваться и атаковать по максимуму. Мы могли ехать в одном темпе с "Мерседесом".

После столкновения Феттель был вынужден отправиться в боксы и вернулся на трассу 17-м. К финишу немецкий пилот добрался пятым.

После восьми этапов Феттель идет вторым в личном зачете, уступая гонщику "Мерседеса" Льюису Хэмилтону 14 очков.