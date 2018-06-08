Себастьян Феттель: "Сможет ли "Феррари" выиграть в Канаде? Посмотрим"

Гонщиник "Феррари" Себастьян Феттель накануне свободных заездов на "Гран-при Канады" отметил, что в этот уик-энд победу команде может принести скорость болидов.

- "Мерседес" решил не привозить доработанный двигатель? Я не знаю, какие новинки собирались использовать в "Мерседесе", и много ли они потеряют из-за этого. Этот вопрос лучше задать им, - цитирует f1news Феттеля. - Но я уверен, что все команды в какой-то момент привозят какие-нибудь новинки. Важно не то, что мы сделаем здесь, а то, что по ходу сезона мы будем дорабатывать машину лучше соперников. Победа в гонке? Посмотрим. До сих пор наша машина была быстра на прямых. Это должно помочь в Канаде. Ключевую роль в этот уик-энд сыграют шины – надо сделать так, чтобы они работали и выдерживали нагрузку. Важных факторов несколько.

После шести проведенных гонок этого гона в личном зачете Феттель занимает второе место, имея в активе 96 очков. На 14 баллов его опережает Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".