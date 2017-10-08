Себастьян Феттель: "Сегодня радоваться нечему"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель, сошедший с гонки "Гран-при Японии" из-за проблем с двигателем, не стал критиковать команду.

– Критика это нормально, если что-то идет не так. Однако я должен защищать команду. В этом году мы проделали отличную работу, – цитирует Феттеля издание GPUpdate.net. – Хотя в двух последних гонках нас и подвела техника, но такое бывает. Конечно, мы все растроены. Однако ничего уже сделать не можем. Надо поехать домой, отдохнуть и постараться провести следующие четыре гонки как можно лучше.

У нас еще есть шансы. Многое будет зависеть от следующих этапов. Конечно, теперь мы не контролируем ситуация, как нам это хотелось бы, но мы на правильном пути. Мы прибавляем, хотя со стороны это может показаться не так заметно. Сегодня нечему радоваться, но в целом есть позитивные моменты.