Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель высказал мнение, что его соотечественник Нико Росберг поступил правильно, решив завершить карьеру после завоевания титула, информирует Autosport. Некоторые не поддержали немца, как, например, неисполнительный директор "Мерседеса" Ники Лауда, который спустя несколько дней после заявления обрушился на него с критикой.

– Нико не должен оправдываться, – цитирует F1i Феттеля. – Я думаю, он принял очень смелое решение. Ему было бы проще продолжить карьеру. Но в конце концов жизнь только одна, и каждый вправе делать, что он хочет.