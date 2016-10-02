Себастьян Феттель: "Росберг не беспокоился о том, что происходит за ним"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель объяснил, что случилось с ним в первом повороте гонки "Гран-при Малайзии". Он сошел с дистанции, врезавшись в "Мерседес" Нико Росберга и сломав подвеску.

– Я шел бок о бок с Ферстаппеном, и он меня зажал внутрь поворота, – цитирует F1i Феттеля. – Мы могли бы с ним войти в поворот вместе без проблем. Росберг перед нами выбрал другую траекторию. Но он был впереди и не беспокоился о том, что творится сзади. В итоге без чьей-либо вины Росберг получил проблемы из-за разворота, а я стою перед журналистами, тогда как гонка продолжается. Это гоночный инцидент, скорее всего. Я пытался войти в поворот по оптимальной траектории, не ошибался в торможении. Но, видимо, Нико боролся с Хэмилтоном, поэтому у нас и случился контакт.