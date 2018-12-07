Себастьян Феттель: "Роберт Шварцман – талантливый пилот"

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель​ отметил успехи российского автогонщика "Формулы-3" Роберта Шварцмана, который с 2019 года заменит в составе итальянской команды Кими Райкконена.

Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) признала Шварцмана лучшим новичком года.

В 2018 году россиянин, входящий в программу развития "Феррари", дебютировал в "Формуле-3" и занял третье место в общем зачете.

– Роберта Шварцмана я, конечно, знаю и немного слежу за его карьерой, – приводит слова Феттеля ТАСС. – В "Формуле-3" он очень хорошо закончил этот сезон, сильно. Ему еще предстоит пройти большой путь, но мы следим за ним, верим и поддерживаем, он сможет достичь больших высот. Вообще, наша академия вкладывает много сил в молодых талантливых пилотов.