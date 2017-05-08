Себастьян Феттель: "Райкконену не везет"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель считает, что его партнеру по команде Кими Райкконену не везет на старте сезона. Немец набрал на 37 очков больше финна, который за это подвергается критике.

– Кими еще не провел той гонки, которую заслуживал, – цитирует F1i Феттеля. – В Бахрейне, например, старт гонки дорого ему стоил. Иначе он должен был оказаться на подиуме. Я вижу, что именно не работает. Ему явно не везет. Но это не отменяет того факта, что мы с ним составляем очень сильную пару пилотов. Несколько месяцев назад у меня тоже все не клеилось. Сезон состоит из взлетов и падений.