Себастьян Феттель: "Райкконен достоин большего"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель встал на защиту своего партнера по команде Кими Райкконена, которого критикуют за неудачный старт сезона. Финн за четыре минувших "Гран-при" набрал 49 очков в личном зачете, лишь раз финишировав в тройке призеров.

– Кими не заслуживает того, что с ним происходит на старте сезона, – цитирует F1i Феттеля. – В Бахрейне, например, ему все испортил старт гонки, в противном случае он был бы на подиуме. Я нахожусь внутри команды и вижу то, как Кими работает. Ему просто не везет. Похожая история несколько месяцев назад была и у меня. Сезон часто имеет свои взлеты и падения.