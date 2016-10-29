Себастьян Феттель: "Причины неудачного выступления? Вы не видели?!"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не стал скрывать своего разочарования после квалификации "Гран-при Мексики". Если по итогам пятничных свободных заездов немец стал быстрейшим, то в квалификации не смог подняться выше седьмой позиции.

– Вы не видели?! – цитирует Autosport ответ Феттель на вопрос о причинах неудачного выступления. – Мы просто были недостаточно быстры. На "суперсофте" у нас были большие проблемы. На "софте" мы выглядели довольно неплохо, даже быстрее, чем на "суперсофте", что неправильно. Мы не можем быть довольны результатом.

Штраф за блокировку Хэмилтона? Я действительно помешал ему, но в тот момент я понятия не имел, что он меня догоняет. Мне сказали об этом слишком поздно, но это была моя ошибка. Если стюарды оштрафуют меня, то так тому и быть. Я ничего не могу поделать.