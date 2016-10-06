Себастьян Феттель: "Позвонил Росбергу после "Гран-при Малайзии", чтобы объясниться"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель в преддверии "Гран-при Японии" заявил, что извинился перед своим соотечественником из "Мерседеса" Нико Росбергом за столкновение в предыдущей гонке.

– Я удивлен, что все считают этот маневр нехарактерным для меня, - приводит Autosport слова Феттеля. - На протяжении всей своей карьеры в "Формуле-1" я действовал решительно на старте и почти всегда выигрывал от этого. Иногда, конечно, все было не так, как хотелось, как в прошлый раз.

Я вышел на внутреннюю траекторию и смог поравняться с Ферстаппеном. Как оказалось, по сравнению с другими двумя автомобилями я затормозил слишком поздно, но мне все равно удалось войти в поворот.

Я не действовал, как сумасшедший, но все равно рисковал, и в тот раз это того не стоило. Жаль, что так вышло с Росбергом, он вообще ни в чем не виноват был. Я ему позвонил после гонки и объяснил свою точку зрения. Подобное иногда случается.