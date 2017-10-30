Себастьян Феттель: "Поздравляю Хэмилтона, это его день"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель поздравил гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона с победой в чемпионате "Формулы-1". В гонке он занял девятое место и досрочно оформил четвертое в карьере чемпионство.

– Не важно, какого результата мы добились, – цитирует Sky Sports Феттеля. – Важно, чего добился Льюис. Он провел отличный сезон и полностью заслужил титул. Я поздравляю его с победой. Сегодня он – главный герой. Это его день.

Можно сказать, теперь он сравнялся со мной. Но я не боюсь его, мне нравится бороться с ним. Хотелось бы больше такой борьбы в этом сезоне, но надо признать, что в целом он и его команда выглядели лучше.