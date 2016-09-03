Себастьян Феттель: "Похоже, сегодня "Мерседес" находится в собственной лиге"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель по итогам квалификации "Гран-при Италии" впервые с этапа в Монреале, прошедшего в начале июня, оказался в первой тройке. Тем не менее, немец остался расстроен отставанием от "Мерседеса".

– Я был не слишком доволен своей первой попыткой в третьем сегменте, поскольку немного потерял ритм, – цитирует Autosport Феттеля. – Но мне удалось отыграться и проехать неплохой круг, хотя на выходе из поворота я немного опоздал с открытием газа.

Первый я проехал не лучшим образом, но по ходу двух следующих смог прибавить. Я не совсем доволен, поскольку отставание достаточное большое. Похоже, сегодня "Мерседес" находится в собственной лиге.