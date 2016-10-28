Себастьян Феттель: "Плохой форме "Феррари" нет оправданий"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттельсчитает, что ничто не может оправдать низкую форму "Скудерии" в этом сезоне, однако, по его мнению, команда подняла планку по сравнению с прошлым годом. В 2015-м итальянцы усилиями Феттеля одержали три победы и взяли второе место в Кубке конструкторов.

– Я согласен с тем, что мы не добились нужных результатов, – цитирует Autosport Феттеля. – Этому нет оправданий, но на базе команды кипит напряженная работа. С момента моего прихода в коллектив многое поменялось в лучшую сторону.

К сожалению, в "Формуле-1" нельзя кликом мыши улучшить результаты на трассе. В головах у людей может быть одно, но все измеряется по последним результатам. Это справедливо и является частью игры. Безусловно, у нас высокие амбиции и цели, и мы сильно расстроимся, если их не удовлетворим. Как я уже сказал, мы прилагаем все усилия, чтобы изменить ситуацию.