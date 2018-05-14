Себастьян Феттель: "Оставаться на трассе было невозможно"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель объяснил невыгодную тактику, которую использовала команда в гонке "Гран-при Испании". Немец стал четвертым, поскольку ему пришлось дважды заезжать на пит-стоп.

– Оставаться на трассе было невозможно, – цитирует Sky Sports Феттеля. – Почему-то у нас шины изнашивались быстрее, чем у других. Со стороны такое возвращение в боксы выглядело плохо, но я думаю, что это правильное решение. По потенциалу я был быстрее Ферстаппена, но все же догнать его не получалось. Наши круги были похожими, скорости не хватало, что его догнать. Трудно сказать, как развивалась бы ситуация, не смени мы второй раз шины. Нужно лучше с ними работать.