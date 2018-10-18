Себастьян Феттель: "Никто не бывает так хорош или плох, как о нем говорят другие"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что нормально воспринимает давление и критику. Немца подвергли критике за участившиеся в последнее время ошибки, из-за чего он отстал от Льюиса Хэмилтона на 67 очков в общем зачете чемпионата мира.

– Давление – это не что-то приятное, – цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung Феттеля. – Но все не всегда так, как можно подумать, посмотрев со стороны. Каждый пилот выступает для себя самого и для тех, кто помогает ему попасть на вершину. Мои принципы говорят мне, что никто не может быть так хорош или плох, как о нем говорят другие. Я получаю удовольствие от своей работы. Контактирую ли с Хэмилтоном? Мы встречаемся на брифингах и пресс-конференциях, иногда на подиуме. Но прямых контактов нет.