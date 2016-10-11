Себастьян Феттель: "Ничего не имею против "Мерседеса", но "Феррари" – это образ жизни"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель признал, что давление со стороны СМИ создает негативный эффект, хотя временами может придавать дополнительную мотивацию. Недавно гонщик подвергся жесткой критике итальянской прессы в связи с нестабильными результатами в текущем сезоне.

– Последние заголовки были в стиле "Феттель не так уж плох", так что мнение СМИ и дальше будет меняться то в одну, то в другую сторону, – цитирует Autosport Феттеля. – Это лишний раз доказывает, насколько высоко ценят "Феррари" в Италии. В плохой день вас начинают яростно критиковать, но это связано с тем, что эта команда очень много значит для Италии.

Я ничего не имею против "Мерседеса", но не думаю, что каждый немец обязательно должен быть поклонником "Мерседеса". "Феррари" – это образ жизни.

В тяжелые дни это создает дополнительное давление, а в хорошие придает невероятный импульс. Конечно, мы недовольны своим положением на данный момент, но это не изменить в одночасье. Многие читают газеты, но гораздо важнее, как мы справляемся с работой. Если критика справедлива, то нужно смириться. Но так же верно, что иногда ситуацию раздувают из мелочей.