Себастьян Феттель: "Неприятно, когда сталкиваются две машины одного цвета"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель, ставший 4-м на "Гран-при Бельгии", отметил, что не виноват в аварии с участием своего партнера Кими Райкконена и Макса Ферстаппена из "Ред Булла".

– У меня получился великолепный старт: я заходил в поворот на втором месте, опережая на полмашины ближайшего соперника, поэтому я имел право диктовать ход событий, – сказал Феттель, финишировавший шестым. – приводит Autosport. – Я почти не видел Кими. Кроме того, вряд ли задумка Ферстаппена была удачной. Он не позволил Райкконену завернуть внутрь, чтобы мы с ним спокойно прошли первый поворот. Затем между нами случился контакт. Это плохие новости для нас всех.

За последние годы мы неоднократно видели, что если гонщик пытается свернуть в узкий внутренний радиус, то он проходит вираж прямо, не поворачивая. У машин, которые идут впереди, есть приоритет выбора позиции. Я думаю, Ферстаппену нужно понять это. В нашем же случае мы не могли пройти этот поворот без единого контакта. Возможно, я тоже должен был оставить больше места для Кими. Всегда неприятно, когда сталкиваются две машины одного цвета.