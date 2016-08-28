23:38 | ФОРМУЛА-1

Себастьян Феттель: "Неприятно, когда сталкиваются две машины одного цвета"

0
0
0

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель, ставший 4-м на "Гран-при Бельгии", отметил, что не виноват в аварии с участием своего партнера Кими Райкконена и Макса Ферстаппена из "Ред Булла".

– У меня получился великолепный старт: я заходил в поворот на втором месте, опережая на полмашины ближайшего соперника, поэтому я имел право диктовать ход событий, – сказал Феттель, финишировавший шестым. – приводит Autosport. – Я почти не видел Кими. Кроме того, вряд ли задумка Ферстаппена была удачной. Он не позволил Райкконену завернуть внутрь, чтобы мы с ним спокойно прошли первый поворот. Затем между нами случился контакт. Это плохие новости для нас всех.

За последние годы мы неоднократно видели, что если гонщик пытается свернуть в узкий внутренний радиус, то он проходит вираж прямо, не поворачивая. У машин, которые идут впереди, есть приоритет выбора позиции. Я думаю, Ферстаппену нужно понять это. В нашем же случае мы не могли пройти этот поворот без единого контакта. Возможно, я тоже должен был оставить больше места для Кими. Всегда неприятно, когда сталкиваются две машины одного цвета.

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ