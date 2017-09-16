Себастьян Феттель: "Не знаю, откуда взялось это время"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель остался доволен итогом квалификации "Гран-при Сингапура", в которой он показал лучший результат. По его словам, теперь нужно успокоиться.

– Не знаю, откуда взялось это время, – цитирует Феттеля Sky Sports. – Утром были сложности, поэтому это было невероятно. Мне нравится эта трасса. Машина работала не так хорошо, но становилась все лучше. Мы довольны результатом.

Теперь надо успокоиться. Машина в итоге была великолепна, трасса тоже. Все сошлось воедино. Этот результат был необходим.