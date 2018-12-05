Себастьян Феттель: "Не жду, что у нас с Леклером возникнут проблемы"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель ждет плодотворной работы с новичком команды Шарлем Леклером. Молодой монегаск с 2019 года заменит в составе "Феррари" Кими Райкконена.

– Очевидно, что Шарль отличается от Кими, поэтому нужно посмотреть, как все сложится, но я думаю, что это хороший парень, – цитирует Sky Sports Феттеля. – Я могу сказать, что в последние годы в команде всегда было взаимное уважение, и это ценно. Мне не приходилось сталкиваться с какими-то проблемами в отношениях. Это облегчает работу пилотов и команды. Не жду, что возникнут проблемы и с Шарлем. Очевидно, что команда хорошо его знает, он вырос в нашей академии. Я очень рад за него. Посмотрим, как у нас все получится.