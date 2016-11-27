08:05 | ФОРМУЛА-1

Себастьян Феттель: "Не стал бы недооценивать Росберга"

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель оптимистично настроен на гонку в Абу-Даби, несмотря на пятое место в квалификации. В последней попытке в третьем сегменте немец допустил небольшую ошибку, уступив в результате всего 0,057 секунды напарнику по команде Кими Райкконену, который стал четвертым.

– Не идеальная квалификация, – цитирует Autosport Феттеля. – У меня возникли проблемы с балансом машины. На последнем быстром круге я допустил небольшую ошибку при прохождении третьего сектора, что привело к некоторой потере времени. Но машина выглядит неплохо. Думаю, завтра мы будем в хорошей форме.

Борьба с "Ред Буллом" обещает стать интересной. Наша скорость позволяла опередить их сегодня, и не хватило совсем немного. Но гонка только завтра, и я думаю, что мы сможем побороться за подиум.

Хэмилтон или Росберг? Гонка будет длинной, всякое может случиться. Однако я бы не стал недооценивать Нико, поскольку он очень быстр. Борьба может быть плотной. На кого бы я поставил деньги? Я не делаю ставки.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38524-sebastyan-fettel-rasschityvaet-na-podium-v-gonke

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