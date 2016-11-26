Себастьян Феттель: "Не очень доволен результатом квалификации"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство результатами квалификации "Гран-при Абу-Даби". Немец будет стартовать в завтрашней гонке с пятого места.

– Я не очень доволен результатом, боролся с балансом машины, – цитирует Grand Prix Феттеля. – Последний сектор решающего круга я прошел не очень чисто. Из-за Ферстаппена впереди немного потерял концентрацию. Мы ждали большего, но не смогли побороться с "Мерседесом". Нам просто не удалось пройти оптимальный круг. В гонке ситуация должна быть лучше. Если "Мерседес" достаточно далеко, то с "Ред Буллом" можно побороться.