Себастьян Феттель: "Не думаю, что "Рено" нас опередит в гонке"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не думает, что "Рено" сможет опередить его команду в гонке "Гран-при Мексики". В пятничных свободных заездах "Рено" была быстрее "Феррари".

– Я не думаю, что это сохранится и на гонку, – цитирует F1i Феттеля. – Трасса менее чувствительна к двигателям. Поэтому мы ожидали, что "Ред Булл" будет силен. Но мы сами не идеальным образом проходили круги, иначе были бы впереди "Рено". В основном работали над шинами. Думаю, что в гонке будет борьба многих пилотов.