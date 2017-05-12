Себастьян Феттель: "Не чувствовал себя капитаном корабля"

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель остался недоволен выступлением во второй практике "Гран-при Испании", где он занял четвертое место. Пилот также подчеркнул, что судьба гонки решится в борьбе между "Феррари" и "Мерседесом".

– Я не очень доволен, – цитирует Autosport Феттеля. – Было сложно поймать оптимальный ритм и приспособиться к погодным условиям. Вероятно, проблемы были скорее у меня, чем у машины. Мне не удалось все сделать правильно, я был не слишком доволен поведением машины.

Я не чувствовал себя капитаном корабля. Иногда за штурвалом моего корабля как будто оказывался кто-то другой. Надеюсь, что завтра – в чем бы ни было дело, – все это исчезнет.

Сложно сказать, на что на самом деле способен "Мерседес". Думаю, судьба гонки решится в борьбе между ними и нами. Мне кажется, трасса способна быть гораздо быстрее, а нам пока не удалось выжать из болида максимум.