Себастьян Феттель: "Надеюсь, "Ред Булл" повысит свой уровень в Испании"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель надеется, что его бывшая команда "Ред Булл" сможет удачно выступить на "Гран-при Испании". По словам немца, борьба между "Феррари", "Мерседесом" и "Ред Буллом" была бы более увлекательной.

– Думаю, в Испании нас ждет горячий этап, – цитирует F1i Феттеля. – Будет борьба между нами и "Мерседесом". Надеюсь, "Ред Булл" тоже повысит свой уровень. Говорят, что в Барселоне "Ред Булл" улучшит машину. Это отличная команда, мы все знаем, как она умеет прогрессировать. Там знают, как строить чемпионские машины. Вопрос не в том, вернутся ли они на передний план. Это дело времени.