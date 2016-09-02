Себастьян Феттель: "На "кухне" "Формулы-1" слишком много поваров"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель считает, что пилотам лучше выяснять проблемы и недопонимание между собой вместо того, чтобы полагаться на непостоянных стюардов. Немец также признал, что не хотел бы быть стюардом и представляет, какая трудная у них работа.

– Я думаю, что у нас слишком много правил, поскольку мы рассматривали каждый случай по отдельности, и в итоге продолжаем так делать, – цитирует Autosport Феттеля. – Проблема в том, что мы пытаемся отрегулировать слишком много моментов. Было бы намного лучше, если бы гонщикам позволили самим решать такие споры. Безусловно, без ограничений нам не обойтись: нельзя кого-то взять и вынести с трассы. Есть моменты, которые требуют обсуждений.

Однако было бы куда лучше, если бы мы сами решали, что делать. Гонщики стали бы больше уважать друг друга. К тому же нам запретили бить кому-то морду в случае, если мы рассержены. Сейчас у нас перебор людей со своими мнениями. На "кухне" Ф1 слишком много поваров.

У нас раньше был один стюард. Нам не нравилось, и мы решили отойти от этого. Не хотел бы я быть стюардом.