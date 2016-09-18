Себастьян Феттель: "Мы надеялись, что на 20 - 25-м круге появится машина безопасности"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что добился максимально возможного результата в "Гран-при Сингапура", заняв пятое место. Немец по итогам квалификации стартовал с последнего места, но сумел приблизиться к подиуму и был назван "Пилотом дня".

– На большее рассчитывать было невозможно, – цитирует Autosport Феттеля. – Мы надеялись, что на 20 - 25-м круге появится машина безопасности, но этого не произошло. Отставание было довольно большим, но по ходу двух отрезков на "ультрасофт" мне удалось совершить хороший прорыв и отыграть ряд позиций.

В целом мы можем быть довольны результатом. Нам удалось заработать несколько очков. Кроме того, теперь придется меньше волноваться по поводу количества двигателей на оставшуюся часть сезона. Конечно, обидно, что вчера все так сложилось. Поведение машины постоянно улучшалось, и если бы не проблемы в квалификации, то можно с уверенностью сказать, что мы добились бы большего.