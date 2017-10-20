16:48 | Формула-1

Себастьян Феттель: "Мы будем цепляться за шансы на чемпионство"


Пилот "Феррари" Себастьян Феттель верит, что еще способен завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне. Немец за четыре гонки до конца чемпионата проигрывает 59 очков лидеру общего зачета Льюису Хэмилтону на "Мерседесе".

– Мы еще в гонке, – цитирует F1i Феттеля. – Хотя шансы меньше, чем были несколько "Гран-при" назад. У нас пока есть шансы, и мы за них цепляемся. У "Феррари" отличная машина, мы могли бы даже выиграть две последние гонки, но обстоятельства сложились против нас. Это не значит, что мы не можем выиграть оставшиеся гонки.

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