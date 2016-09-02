08:56 | ФОРМУЛА-1

Себастьян Феттель: "Мне не стыдно после "Гран-при Бельгии"

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель ответил на замечание гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена, который заявил, что немцу и его партнеру по команде Кими Райкконену должно быть стыдно за инцидент в первом повороте гонки "Гран-при Бельгии". Обе "Феррари" столкнулись, обвинив в этом Ферстаппена, который оказался внутри поворота бок о бок с ними.

– Я не чувствую стыда, – цитирует F1i Феттеля. – Мы всегда должны уважать друг друга. Менять траекторию во время торможения – это неправильно. Очевидно, это снова придется обсуждать.

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