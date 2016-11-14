00:27 | ФОРМУЛА-1

Себастьян Феттель: "Маневр Ферстаппена был некорректным"

0
0
0

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель раскритиковал гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена. По его словам, маневр голландца в конце гонки "Гран-при Бразилии" был некорректным.

– Мы ехали бок о бок, он видел меня, – приводит Autosport слова Феттеля. – Нос моей машины был немного впереди. Макс был намного быстрее, но главным было проехать этот поворот, а не обгонять там. Думаю, он действовал некорректно.

Сегодня могло произойти что угодно, – продолжил Феттель. – Думаю, что не только я столкнулся с аквапланированием. К счастью, мне удалось избежать аварии.

Думаю, мне удался хороший прорыв. Было очень сложно обогнать Карлоса Сайнса – не знаю почему. Потребовалось несколько кругов, прежде чем я почувствовал себя уверенно в машине.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38192-sebastyan-fettel-ferstappen-deystvoval-nekorrektno

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ