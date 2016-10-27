Себастьян Феттель: "Конструирование болида не зависит только от одного человека"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель считает, что уход Джеймса Эллисона из команды посреди сезона-2016 не имел негативных последствий в отношении разработки нового болида под регламент-2017. Напомним, что Эллисон покинул Скудерию в конце июля, а вакантную должность технического директора команды занял Маттиа Бинотто.

– Могу сказать, что проектирование машины-2017 началось очень рано, потому что нас ждут глобальные изменения в регламенте, – цитирует Autosport Феттеля. – В начале года у нас ушло немало времени, чтобы понять, с чем мы будем иметь дело в 2017-м. Конструирование машины не зависит только от одного человека. В то же время нам было трудно осознать, что Джеймс ушел из "Феррари".

Конечно, он имел большое влияние на разработку автомобиля в определенной области, но если рассматривать картину в целом, этот уход не повлиял на наш план относительно будущей машины. Для сотрудников завода давно составили долгосрочный план, по которому они работают и сейчас.