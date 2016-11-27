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Себастьян Феттель: "Из-за износа шин тяжело было атаковать "Мерседес"

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что его команда заслужила третье место в гонке "Гран-при Абу-Даби". Немец был признан болельщиками лучшим пилотом дня.

– Я пытался приблизиться как можно сильнее к Росбергу на последних кругах, потому что хотел обойти "Мерседес", – цитирует F1i Феттеля. – Но это было тяжело сделать, потому что шины уже потеряли сцепление с дорогой на последних кругах. В целом же команда хорошо сработала по стратегии. У нас был приличный гоночный темп, так что команда заслужила этот подиум после тяжелого сезона. Нас много критиковали, иногда справедливо, иногда – нет. Все уже думают о следующем сезоне.

 

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