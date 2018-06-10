Себастьян Феттель: "Идеально" - лучшее слово для описания сегодняшней гонки"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель остался доволен выступлением на "Гран-при Канады". Немец выиграл третью гонку в сезоне и 50-ю в карьере.

- "Идеально", наверное, лучшее слово для описания гонки. Это невероятно, - цитирует Sky Sports Феттеля. - Я говорил вчера, насколько важна эта позиция для "Феррари". И провести сегодня такую гонку просто невероятно.

Для меня это 50-я победа, но "Феррари" здесь не выигрывала очень давно, и сегодня я увидел по-настоящему счастливых людей вокруг. До конца чемпионата еще много времени, и я пока не особо думаю об этом.

Трансляция "Гран-при Канады"