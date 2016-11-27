Себастьян Феттель: "Хэмилтон на последних кругах играл грязно"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отказался комментировать поведение Льюиса Хэмилтона на последних кругах гонки "Гран-при Абу-Даби". Лидировавший британец сбросил темп, чтобы позволить Феттелю и Максу Ферстаппену приблизиться к преследовавшему его Нико Росбергу, но тому все же удалось удержать второе место и стать чемпионом мира.

– На последних кругах была сложная ситуация, – цитирует F1i Феттеля. – Хэмилтон играл довольно грязно. Я был быстрее Нико, но на прямых ничего не мог поделать с "Мерседесом". К тому же Росберг хорошо защищался. Я не мог предпринять какой-нибудь рискованный маневр, потому что Хэмилтон лидировал. Было бы неприятно, если бы я столкнулся в такой момент с Росбергом. Конец гонки вышел напряженным.