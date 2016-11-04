Себастьян Феттель: "Ферстаппен - потрясающий гонщик, я восхищаюсь его даром"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель признал высокий уровень гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена, несмотря на недавние конфликты с голландцем. Также немец заявил, что не умеет проигрывать, и именно это помогло ему пробиться в "Королевские гонки".

– Макс – потрясающий гонщик, – цитирует Autosport Феттеля. – Он молод и гоняется на пределе. Это большой плюс для него. Я восхищаюсь его даром. Но ему все же нужно обучиться некоторым маневрам. Некоторыми действиями он вредит сам себе.

В целом, мне плевать на то, что люди говорят обо мне. Я останусь самим собой. Если ты выступаешь здорово, люди тебя подбадривают. Если ты ошибаешься, тебя критикуют. Да, я действительно не умею проигрывать. Зачем мне скрывать это? Если бы я умел проигрывать, то не пробился бы в "Формулу-1".