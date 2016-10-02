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Себастьян Феттель: "Ферстаппен назвал меня идиотом? В том эпизоде их было два"

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Сегодня. Куала-Лумпур. Льюис ХЭМИЛТОН уверенно лидировал в "Гран-при Малайзии", но не смог завершить гонку из-за возгорания мотора на его "Мерседесе".Шансы Хэмилтона сгорели, шансы Квята разбились

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель ответил представителю "Ред Булла" Максу Ферстаппену, который назвал немца идиотом из-за столкновения в первом же повороте "Гран-при Малайзии". Феттель пытался обогнать голландца и на торможении задел машину гонщика "Мерседеса" Нико Росберга, сломав переднюю подвеску на своем болиде.

– В этом эпизоде я и Ферстаппен ехали бок о бок к первому повороту, и мы одновременно начали тормозить, – цитирует PlanetF1 Феттеля. – Так что если там и были идиоты, то их было двое. Понятно, что Росберг отношения к этому инциденту не имеет, он стал жертвой борьбы, которая велась позади него.

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