Себастьян Феттель: "Ферстаппен назвал меня идиотом? В том эпизоде их было два"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель ответил представителю "Ред Булла" Максу Ферстаппену, который назвал немца идиотом из-за столкновения в первом же повороте "Гран-при Малайзии". Феттель пытался обогнать голландца и на торможении задел машину гонщика "Мерседеса" Нико Росберга, сломав переднюю подвеску на своем болиде.

– В этом эпизоде я и Ферстаппен ехали бок о бок к первому повороту, и мы одновременно начали тормозить, – цитирует PlanetF1 Феттеля. – Так что если там и были идиоты, то их было двое. Понятно, что Росберг отношения к этому инциденту не имеет, он стал жертвой борьбы, которая велась позади него.