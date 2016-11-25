Себастьян Феттель: "Феррари" в Абу-Даби постарается вклиниться между "Мерседесами"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель считает, что команда лучше обычного провела пятничные тренировки и может оказаться ближе к "Мерседесу" в сравнении с предыдущими гонками. Во второй сессии на Яс-Марине немец показал третье время, уступив 0,269 секунды лидеру и гонщику "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.

– Я думаю, это была одна из лучших пятниц для нас в этом сезоне, – цитирует Autosport Феттеля. – Утром, когда асфальт был горячим, у нас возникли небольшие проблемы. Но днем поведение машины стабилизировалось, и все прошло действительно хорошо. Я остался доволен длинной серией кругов. В начале возникли проблемы с передними шинами – может быть, я просто был слишком агрессивен – но в целом машина работала хорошо. Думаю, мы должны иметь неплохой темп. Надеюсь, завтра ощущения будут такими же, и мы окажемся там, где должны быть.

Я не хочу давать прогноз, но намерен провести сильную гонку. Будет здорово, если мы сможем вклиниться между "Мерседесами". Они являются бесспорными фаворитами. В этом плане ничего не изменилось. Чем ближе мы к ним окажемся, тем лучше.